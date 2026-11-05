İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Kamran Əliyev Abşeronda vətəndaşları qəbul edib

    Hadisə
    • 05 noyabr, 2026
    • 15:02
    Kamran Əliyev Abşeronda vətəndaşları qəbul edib

    Baş prokuror Kamran Əliyev Abşeron rayon prokurorluğunun inzibati binasında Abşeron və Zəngilan rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbulda iştirak edən 35 nəfər vətəndaşın müraciətində konkret cinayət işlərinin istintaqı, törədilmiş cinayətlər barədə məlumatların araşdırılması zamanı yol verilmiş qanun pozuntuları və məhkəmədə baxılan cinayət işləri üzrə dövlət ittihamının müdafiəsinə dair məsələlərin bilavasitə prokurorluqda və ya aidiyyəti icra orqanlarında operativ həlli üçün müvafiq göstərişlər verilib.

    Kamran Əliyev Abşeronda vətəndaşları qəbul edib
    Kamran Əliyev Abşeronda vətəndaşları qəbul edib
    Kamran Əliyev Abşeronda vətəndaşları qəbul edib
    Kamran Əliyev Abşeronda vətəndaşları qəbul edib
    Kamran Əliyev Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Abşeron
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