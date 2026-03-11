İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Keçmiş məcburi köçkün: Bu gün doğma torpaqlarımıza qayıdırıqsa, bunu şəhidlərimizə borcluyuq

    Daxili siyasət
    • 11 mart, 2026
    • 06:42
    Keçmiş məcburi köçkün: Bu gün doğma torpaqlarımıza qayıdırıqsa, bunu şəhidlərimizə borcluyuq

    Bu gün öz doğma torpaqlarımıza qayıdırıqsa, bunu şəhidlərimizə borcluyuq.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Xocavənd rayonun Qırmızı Bazar qəsəbəsinə köç edən keçmiş məcburi köçkün Əli Mirzəyev deyib.

    O, torpaqların işğaldan azad olunmasına görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib, qazilərə cansağlığı arzulayıb.

    Ə. Mirzəyevin sözlərinə görə, o, 1993-cü ildə doğma yurdundan didərgin düşüb: "8 yaşım olanda oradan çıxmışam, indi isə öz ailəmlə, övladlarımla qayıdıram".

    Keçmiş məcburi köçkün bildirib ki, artıq işğaldan azad olunmuş torpaqlarda işlə də təmin olunub.

    Xocavənd köç karvanı Qırmızı Bazar keçmiş məcburi köçkünlər
    Бывший вынужденный переселенец: Сегодня мы возвращаемся домой благодаря нашим шехидам

    Son xəbərlər

    07:13

    İsveçrənin Kerzers şəhərində avtobusda baş verən yanğında altı nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    07:00
    Foto

    Xocavənd və Xocalı rayonlarına növbəti köç karvanları yola salınıb

    Daxili siyasət
    06:42

    Keçmiş məcburi köçkün: Bu gün doğma torpaqlarımıza qayıdırıqsa, bunu şəhidlərimizə borcluyuq

    Daxili siyasət
    06:08

    BEA öz ehtiyatlarından rekord həcmdə neft çıxarmağı təklif edib

    Energetika
    05:33

    İran İsrailə və ABŞ-nin hərbi bazalarına zərbələr endirdiyini bəyan edib

    Region
    05:05

    BMT-də Bakı Təhlükəsizlik Forumu yüksək qiymətləndirilib

    Xarici siyasət
    04:38

    "The Times": Britaniyada benzin sürətlə bahalaşır

    Digər ölkələr
    04:09

    Dövlət Komitəsinin sədri: "ASAN xidmət" modelindən bütün ölkələrin qadınları faydalanmalıdır

    Xarici siyasət
    03:37

    KİV: İran ABŞ ilə danışıqları bərpa etmək üçün şərtlər irəli sürüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti