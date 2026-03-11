Бывший вынужденный переселенец: Сегодня мы возвращаемся домой благодаря нашим шехидам

Сегодня мы возвращаемся домой благодаря шехидам, которые ценой своей жизни освободили эти земли.

Как сообщает Report, об этом сказал бывший вынужденный переселенец Али Мирзоев, возвращающийся в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района.

Он поблагодарил президента Ильхама Алиева за освобождение земель от оккупации и пожелал здоровья гази.

По словам А. Мирзоева, он был изгнан из родных мест в 1993 году: "Я был вынужден покинуть свой дом, когда мне было 8 лет, теперь я возвращаюсь со своей семьей, со своими детьми".

Он также сообщил, что обеспечени работой на освобожденных землях.

Напомним, что в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района и село Ханабад Ходжалинского района отправляются очередные группы бывших вынужденных переселенцев.