Бывший вынужденный переселенец: Сегодня мы возвращаемся домой благодаря нашим шехидам
Внутренняя политика
- 11 марта, 2026
- 06:53
Сегодня мы возвращаемся домой благодаря шехидам, которые ценой своей жизни освободили эти земли.
Как сообщает Report, об этом сказал бывший вынужденный переселенец Али Мирзоев, возвращающийся в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района.
Он поблагодарил президента Ильхама Алиева за освобождение земель от оккупации и пожелал здоровья гази.
По словам А. Мирзоева, он был изгнан из родных мест в 1993 году: "Я был вынужден покинуть свой дом, когда мне было 8 лет, теперь я возвращаюсь со своей семьей, со своими детьми".
Он также сообщил, что обеспечени работой на освобожденных землях.
Напомним, что в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района и село Ханабад Ходжалинского района отправляются очередные группы бывших вынужденных переселенцев.
