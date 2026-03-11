Бывший вынужденный переселенец: Сегодня мы возвращаемся домой благодаря нашим шехидам

Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Внутренняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 06:53
    Сегодня мы возвращаемся домой благодаря шехидам, которые ценой своей жизни освободили эти земли.

    Как сообщает Report, об этом сказал бывший вынужденный переселенец Али Мирзоев, возвращающийся в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района.

    Он поблагодарил президента Ильхама Алиева за освобождение земель от оккупации и пожелал здоровья гази.

    По словам А. Мирзоева, он был изгнан из родных мест в 1993 году: "Я был вынужден покинуть свой дом, когда мне было 8 лет, теперь я возвращаюсь со своей семьей, со своими детьми".

    Он также сообщил, что обеспечени работой на освобожденных землях.

    Напомним, что в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района и село Ханабад Ходжалинского района отправляются очередные группы бывших вынужденных переселенцев.

