İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    BƏƏ sahillərində konteyner gəmisi mərmi dəyməsi nəticəsində zədələnib

    Digər ölkələr
    • 11 mart, 2026
    • 08:19
    Fars körfəzinin BƏƏ sahillərində naməlum konteyner gəmisi hələlik müəyyən edilməmiş mərminin dəyməsi nəticəsində zədələnib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları Agentliyi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hadisə BƏƏ-dəki Ras Əl-Xaymadan təxminən 25 dəniz mili şimal-qərbdə baş verib.

    "Hazırda zədələrin dərəcəsi müəyyənləşdirilir, heyət üzvləri təhlükəsizlikdədir, səlahiyyətli qurumlar hadisənin araşdırılmasını davam etdirir", - məlumatda qeyd olunub.

    Gəmilərə hər hansı şübhəli fəaliyyət barədə agentliyə məlumat vermək tövsiyə edilib.

    Fars körfəzi BƏƏ PUA hücumu
    UKMTO: У берегов ОАЭ контейнеровоз получил повреждения из-за попадания снаряда

