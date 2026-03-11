UKMTO: У берегов ОАЭ контейнеровоз получил повреждения из-за попадания снаряда

Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 07:56
    У берегов ОАЭ в Персидском заливе неназванный контейнеровоз получил повреждения из-за попадания предварительно неустановленного снаряда.

    Как передает Report, об этом сообщило Агентство морских торговых операций Британии (UKMTO).

    Согласно информации, инцидент произошел примерно в 25 морских милях к северо-западу от Рас-эль-Хаймы в ОАЭ.

    "В настоящее время устанавливается степень повреждений, члены экипажа в безопасности, власти продолжают расследование инцидента", - говорится в сообщении.

    Агентство рекомендует судам сообщать о любой подозрительной активности в UKMTO.

