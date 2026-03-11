İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Şimali Koreya strateji qanadlı raketlər sınaqdan keçirib

    Digər ölkələr
    • 11 mart, 2026
    • 07:48
    Şimali Koreya strateji qanadlı raketlər sınaqdan keçirib

    Koreya Xalq Demokratik Respublikası (KXDR) gəminin döyüş imkanlarının qiymətləndirilməsi üzrə davam edən sınaqlar çərçivəsində "Choe Hyon" esminesinin göyərtəsindən strateji qanadlı raketlərin sınaq buraxılışını həyata keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə CTAK məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Şimali Koreya lideri Kim Çen İn buraxılışı videobağlantı vasitəsilə izləyib.

    "Buraxılan qanadlı raketlər Koreya Qərb dənizi (Sarı dəniz - red.) üzərində müəyyən edilmiş trayektoriya ilə 10 116 - 10 138 saniyə ərzində uçaraq ayrı-ayrı hədəfləri vurub", - materialda qeyd olunub.

    Kim Çen İn strateji silahların komandanlığının dövlət inteqrasiya sisteminin etibarlılığının və gəminin inteqrasiya olunmuş döyüş sisteminin üstünlüyünün təsdiqlənməsindən böyük məmnunluq ifadə edib. KXDR lideri, eyni zamanda, praktik zərurət və ölkənin reallıqları baxımından gəmi silah sistemlərinin kompozisiyasına yenidən baxılması barədə göstəriş verib. Xüsusilə o qeyd edib ki, düşmən donanmasına qarşı əməliyyat imkanlarını artırmaq üçün su tutumu 5 və 8 min ton olan döyüş gəmilərində göyərtə artilleriya qurğuları əvəzinə, əlavə olaraq səsdən sürətli raketlər quraşdırmaq lazımdır.

    Kim Çen İn həmçinin vurğulayıb ki, dövlətin nüvə silahlı qüvvələri çoxtərəfli tətbiq mərhələsinə keçib, son vaxtlar isə KXDR-də strateji və taktiki zərbə vasitələrinin işlənib hazırlanması və tətbiqi sahəsində mühüm praktik uğurlar əldə edilib. Bütün bunlar ölkənin özünümüdafiəsinin zəruri elementlərinin bir hissəsidir.

    Kim Çen In KXDR sınaq
    В КНДР испытали стратегические крылатые ракеты

    Son xəbərlər

    08:50

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.03.2026)

    Maliyyə
    08:41
    Video

    Gəncədə "qara bazar"da qiyməti 1,6 milyon manat olan 27 kq heroin aşkarlanıb

    Hadisə
    08:38

    IRIB: İsrail və ABŞ hədəflərinə son hücum dalğası münaqişə başlayandan bəri ən güclüsü olub

    Digər ölkələr
    08:19

    BƏƏ sahillərində konteyner gəmisi mərmi dəyməsi nəticəsində zədələnib

    Digər ölkələr
    08:16
    Foto

    Bakıda 21 istiqamətdə tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    08:07

    Salyanda avtomobil aşıb, ölən və yaralanan var

    Hadisə
    08:04

    Cəlilabad və Biləsuvarın bəzi ərazilərində iki saat işıq olmayacaq

    Energetika
    07:58

    KİV: ABŞ-nin Bağdaddakı diplomatik binasına dron hücumu olub

    Digər ölkələr
    07:48

    Şimali Koreya strateji qanadlı raketlər sınaqdan keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti