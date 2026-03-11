В КНДР испытали стратегические крылатые ракеты

КНДР произвела испытательный пуск стратегических крылатых ракет с борта эсминца "Чвэ Хён" в рамках продолжающихся испытаний по оценке боевых возможностей корабля.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ЦТАК.

Согласно информации, северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за запуском по видеосвязи.

"Выпущенные крылатые ракеты поразили отдельные цели, пролетев по определенной траектории над Корейским Западным морем (Желтым морем - ред.) в течение 10 116 - 10 138 секунд", - отмечается в материале.

Ким Чен Ын "выразил большое удовлетворение подтверждением надежности государственной интеграционной системы командования стратегическими вооружениями и превосходства интеграционной боевой системы корабля". Лидер КНДР при этом распорядился пересмотреть композицию корабельных систем вооружений с точки зрения практической необходимости и реалий страны. В частности, он указал, что на боевых кораблях водоизмещением 5 тыс. и 8 тыс. тонн необходимо дополнительно установить сверхзвуковые ракеты вместо палубных артустановок для повышения возможностей действий против флота противника.

Ким Чен Ын также подчеркнул, что "государственные ядерные вооруженные силы перешли на стадию многостороннего применения", а в последнее время в КНДР достигнуты важные практические успехи в разработке и внедрении стратегических и тактических ударных средств. Все это - часть необходимых элементов самозащиты страны, указал он.