İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Oman XİN rəhbəri: İran-ABŞ danışıqları irəliləyişlə başa çatıb

    Digər ölkələr
    • 17 fevral, 2026
    • 19:31
    Oman XİN rəhbəri: İran-ABŞ danışıqları irəliləyişlə başa çatıb

    Bu gün Cenevrədə İran ilə ABŞ arasında dolayı danışıqlar ortaq məqsədlərin və müvafiq texniki məsələlərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində yaxşı irəliləyişlə başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Omanın xarici işlər naziri Bədr Əl-Busaidi "X"dəki hesabında yazıb.

    "Görüşlərimizin ruhu konstruktiv idi. Biz birlikdə yekun razılaşma üçün bir sıra istiqamətverici prinsipləri müəyyən etmək üçün ciddi səylər göstərdik", - o bildirib.

    Bədr Əl-Busaidinin sözlərinə görə, görüşdə Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin (AEBA) direktoru Rafael Qrossinin töhfəsi yüksək qiymətləndirilib: "Hələ çox iş görülməlidir və tərəflər növbəti görüşdən əvvəl aydın addımlarla ayrıldılar".

    Bədr Əl-Busaidi İran-ABŞ danışıqları Rafael Qrossi
    Глава МИД Омана высоко оценил роль Гросси в прогрессе ирано-американских переговоров
    Omani FM: Iran-US talks ended with progress

    Son xəbərlər

    19:51
    Foto

    Azərbaycan və BƏƏ arasında iqtisadi tərəfdaşlığın inkişafı müzakirə olunub - YENİLƏNİB

    Biznes
    19:43

    ABŞ Rusiya və Çinlə "bərabər şərtlərlə" nüvə sınaqlarına qayıdacaq

    Digər ölkələr
    19:35

    Əraqçi: İran və ABŞ mümkün sazişin mətni üzərində işləməyə başlaya bilər

    Digər ölkələr
    19:31

    Oman XİN rəhbəri: İran-ABŞ danışıqları irəliləyişlə başa çatıb

    Digər ölkələr
    19:23

    II Qareginin yaxın qohumları 1 milyon dram müqabilində ev dustaqlığına buraxılıblar

    Region
    19:20

    Ərdoğan: Türkiyə Afrikada yeni münaqişələrə qarşıdır - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:16

    Azərbaycanın ixrac etdiyi neftin 70 %-ini İtaliya alıb

    Energetika
    19:10

    İranın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Rusiyanın energetika naziri ilə görüşüb

    Region
    19:04
    Foto

    Azərbaycanlı atlet Türkiyədə beynəlxalq yarışın qalibi olub

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti