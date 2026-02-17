Oman XİN rəhbəri: İran-ABŞ danışıqları irəliləyişlə başa çatıb
- 17 fevral, 2026
- 19:31
Bu gün Cenevrədə İran ilə ABŞ arasında dolayı danışıqlar ortaq məqsədlərin və müvafiq texniki məsələlərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində yaxşı irəliləyişlə başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Omanın xarici işlər naziri Bədr Əl-Busaidi "X"dəki hesabında yazıb.
"Görüşlərimizin ruhu konstruktiv idi. Biz birlikdə yekun razılaşma üçün bir sıra istiqamətverici prinsipləri müəyyən etmək üçün ciddi səylər göstərdik", - o bildirib.
Bədr Əl-Busaidinin sözlərinə görə, görüşdə Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin (AEBA) direktoru Rafael Qrossinin töhfəsi yüksək qiymətləndirilib: "Hələ çox iş görülməlidir və tərəflər növbəti görüşdən əvvəl aydın addımlarla ayrıldılar".
Today’s indirect negotiations between The Islamic Republic of Iran and the United States of America in Geneva concluded with good progress towards identifying common goals and relevant technical issues. The spirit of our meetings was constructive. Together we made serious…— Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) February 17, 2026