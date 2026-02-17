Глава МИД Омана высоко оценил роль Гросси в прогрессе ирано-американских переговоров
- 17 февраля, 2026
- 19:50
Непрямые переговоры между Ираном и США в Женеве завершились прогрессом в определении общих целей и согласовании соответствующих технических вопросов.
Как сообщает Report, об этом написал министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди в своем аккаунте в соцсети X.
"Встречи прошли в конструктивном духе. Мы совместно приложили серьезные усилия для определения ряда основных принципов итогового соглашения", - сообщил он.
По словам Аль-Бусаиди, на встрече был высоко оценен вклад в данный прогресс гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси: "Предстоит еще много работы, и стороны четко определили дальнейшие шаги к следующей встрече".
Today’s indirect negotiations between The Islamic Republic of Iran and the United States of America in Geneva concluded with good progress towards identifying common goals and relevant technical issues. The spirit of our meetings was constructive. Together we made serious…— Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) February 17, 2026