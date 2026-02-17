Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 17 февраля, 2026
    • 19:50
    Глава МИД Омана высоко оценил роль Гросси в прогрессе ирано-американских переговоров

    Непрямые переговоры между Ираном и США в Женеве завершились прогрессом в определении общих целей и согласовании соответствующих технических вопросов.

    Как сообщает Report, об этом написал министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди в своем аккаунте в соцсети X.

    "Встречи прошли в конструктивном духе. Мы совместно приложили серьезные усилия для определения ряда основных принципов итогового соглашения", - сообщил он.

    По словам Аль-Бусаиди, на встрече был высоко оценен вклад в данный прогресс гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси: "Предстоит еще много работы, и стороны четко определили дальнейшие шаги к следующей встрече".

    МИД Омана переговоры в Женеве Иран США ядерная программа
    Oman XİN rəhbəri: İran-ABŞ danışıqları irəliləyişlə başa çatıb
    Omani FM: Iran-US talks ended with progress
