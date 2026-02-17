Глава МИД Омана высоко оценил роль Гросси в прогрессе ирано-американских переговоров

Непрямые переговоры между Ираном и США в Женеве завершились прогрессом в определении общих целей и согласовании соответствующих технических вопросов.

Как сообщает Report, об этом написал министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди в своем аккаунте в соцсети X.

"Встречи прошли в конструктивном духе. Мы совместно приложили серьезные усилия для определения ряда основных принципов итогового соглашения", - сообщил он.

По словам Аль-Бусаиди, на встрече был высоко оценен вклад в данный прогресс гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси: "Предстоит еще много работы, и стороны четко определили дальнейшие шаги к следующей встрече".