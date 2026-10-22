В Астане представили энциклопедию "Туркестан" об общем наследии тюркского мира
- 22 октября, 2026
- 14:48
Будьте в курсе главных новостей!
В Национальной академической библиотеке Казахстана состоялась презентация двухтомной энциклопедии "Туркестан", посвященной истории и культурному наследию тюркских народов.
Как передает казахстанское бюро Report, мероприятие прошло в формате круглого стола при поддержке Фонда тюркской культуры и наследия.
В двухтомнике Туркестан рассматривается в широком историко-культурном контексте - как пространство общей исторической памяти и духовного наследия тюркского мира.
Работа над энциклопедией велась в 2021–2025 годах с участием более 300 ученых и исследователей. В двухтомник объемом 880 страниц вошли свыше четырех тысяч статей и материалов по истории, археологии, архитектуре, этнографии, литературе и фольклору. Отдельное внимание уделено историческим личностям, населенным пунктам и географическим названиям.
Издание подготовлено при поддержке акимата Туркестанской области. Главным редактором и руководителем проекта выступил доктор исторических наук, академик Дархан Кыдырали, ответственным редактором - литературовед Турдыкул Шанбай.
По словам Д.Кыдырали, энциклопедия раскрывает понятие Туркестана в широком смысле, охватывая Центральную Азию и тюркский мир. Ранее опубликованные материалы пересмотрены с учетом современных исследований и новых научных данных.
В презентации также приняли участие общественный и государственный деятель Адиль Ахметов, Дикан Камзабекулы, главный редактор азербайджанской газеты "Туркестан" Акыл Жамал и другие представители интеллигенции.
Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова присвоила Адилю Ахметову и Дархану Кыдырали звание "Амбассадор тюркской культуры и наследия".