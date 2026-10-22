В Астане представили энциклопедию "Туркестан" об общем наследии тюркского мира

В Национальной академической библиотеке Казахстана состоялась презентация двухтомной энциклопедии "Туркестан", посвященной истории и культурному наследию тюркских народов.

Как передает казахстанское бюро Report, мероприятие прошло в формате круглого стола при поддержке Фонда тюркской культуры и наследия.

В двухтомнике Туркестан рассматривается в широком историко-культурном контексте - как пространство общей исторической памяти и духовного наследия тюркского мира.

Работа над энциклопедией велась в 2021–2025 годах с участием более 300 ученых и исследователей. В двухтомник объемом 880 страниц вошли свыше четырех тысяч статей и материалов по истории, археологии, архитектуре, этнографии, литературе и фольклору. Отдельное внимание уделено историческим личностям, населенным пунктам и географическим названиям.

Издание подготовлено при поддержке акимата Туркестанской области. Главным редактором и руководителем проекта выступил доктор исторических наук, академик Дархан Кыдырали, ответственным редактором - литературовед Турдыкул Шанбай.

По словам Д.Кыдырали, энциклопедия раскрывает понятие Туркестана в широком смысле, охватывая Центральную Азию и тюркский мир. Ранее опубликованные материалы пересмотрены с учетом современных исследований и новых научных данных.

В презентации также приняли участие общественный и государственный деятель Адиль Ахметов, Дикан Камзабекулы, главный редактор азербайджанской газеты "Туркестан" Акыл Жамал и другие представители интеллигенции.

Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова присвоила Адилю Ахметову и Дархану Кыдырали звание "Амбассадор тюркской культуры и наследия".