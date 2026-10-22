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    В Астане представили энциклопедию "Туркестан" об общем наследии тюркского мира

    Kультурная политика
    • 22 октября, 2026
    • 14:48
    В Астане представили энциклопедию Туркестан об общем наследии тюркского мира

    В Национальной академической библиотеке Казахстана состоялась презентация двухтомной энциклопедии "Туркестан", посвященной истории и культурному наследию тюркских народов.

    Как передает казахстанское бюро Report, мероприятие прошло в формате круглого стола при поддержке Фонда тюркской культуры и наследия.

    В двухтомнике Туркестан рассматривается в широком историко-культурном контексте - как пространство общей исторической памяти и духовного наследия тюркского мира.

    Работа над энциклопедией велась в 2021–2025 годах с участием более 300 ученых и исследователей. В двухтомник объемом 880 страниц вошли свыше четырех тысяч статей и материалов по истории, археологии, архитектуре, этнографии, литературе и фольклору. Отдельное внимание уделено историческим личностям, населенным пунктам и географическим названиям.

    Издание подготовлено при поддержке акимата Туркестанской области. Главным редактором и руководителем проекта выступил доктор исторических наук, академик Дархан Кыдырали, ответственным редактором - литературовед Турдыкул Шанбай.

    По словам Д.Кыдырали, энциклопедия раскрывает понятие Туркестана в широком смысле, охватывая Центральную Азию и тюркский мир. Ранее опубликованные материалы пересмотрены с учетом современных исследований и новых научных данных.

    В презентации также приняли участие общественный и государственный деятель Адиль Ахметов, Дикан Камзабекулы, главный редактор азербайджанской газеты "Туркестан" Акыл Жамал и другие представители интеллигенции.

    Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова присвоила Адилю Ахметову и Дархану Кыдырали звание "Амбассадор тюркской культуры и наследия".

    В Астане представили энциклопедию Туркестан об общем наследии тюркского мира
    В Астане представили энциклопедию Туркестан об общем наследии тюркского мира
    Актоты Раимкулова Тюркская культура Организация тюркских государств (ОТГ) Казахстан
    Фото
    Astanada "Türküstan" ensiklopediyası təqdim edilib
    Encyclopedia 'Turkestan' on common heritage of Turkic world presented in Astana
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