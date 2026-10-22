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    Турецкая компания проведет исследования электросетей для СЭС "Шамс" в Азербайджане

    Энергетика
    • 22 октября, 2026
    • 14:54
    Турецкая компания проведет исследования электросетей для СЭС Шамс в Азербайджане

    Турецкая инжиниринговая фирма EPRA Energy приступит к проведению комплексных исследований электрических сетей в рамках реализации проекта возведения солнечной электростанции (СЭС) "Шамс" в Азербайджане мощностью 50 МВт.

    Как сообщает Report со ссылкой на компанию, турецкая группа Girişim Elektrik A.Ş. определила EPRA Energy в качестве подрядчика для осуществления комплекса специализированных технических изысканий на данном объекте.

    Согласно условиям контракта, перечень предусмотренных работ и услуг включает анализ возможностей подключения к электрической сети и оценку воздействия на энергосистему, проведение измерений гармоник и аудит качества электрической энергии, проверку соответствия действующим сетевым нормативам и кодексам.

    Напомним, что 28 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент солнечной электростанции "Шамс" в селе Шахвелли Джабраильского района. Объект разместится на площади 130 га. Проектная мощность станции составляет 50 МВт. Совокупная стоимость проекта оценивается в 63 млн манатов, при этом ежегодная выработка электроэнергии достигнет 100 млн кВт/ч.

    СЭС Шамс EPRA Energy
    Turkish сompany to сonduct grid studies for Shams SPP in Azerbaijan
    44 filmi
    44 filmi

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