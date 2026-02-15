Шахрияр Мамедъяров завоевал победу в 1/4 финала чемпионата Азербайджана по шахматам
- 15 февраля, 2026
- 10:21
В рамках чемпионата Азербайджана по шахматам проведены первые партии 1/4 финала.
Как сообщили Report, символический первый ход в этом раунде сделал президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент Международной шахматной федерации Махир Мамедов.
Рейтинговый фаворит соревнования Шахрияр Мамедъяров черными фигурами одержал победу над Ахмедом Ахмедзаде. В матчах Рауф Мамедов - Рид Самедов, Мухаммед Мурадлы - Эльтадж Сафарли, Айдын Сулейманлы - Ниджат Абасов зафиксированы ничьи.
В женских соревнованиях Ульвия Фаталиева черными фигурами одолела Сабину Ибрагимову, Аян Аллахвердиева выиграла у Гюнай Мамедзаде, а Тюркан Мамедярова, игравшая белыми фигурами, победила Нармин Абдинову. Встреча Ханым Баладжаева - Гюльнар Мамедова завершилась ничьей.
Отметим, что чемпионат завершится 22 февраля. Общий призовой фонд соревнования составляет 92 тысячи манатов.