    Индивидуальные
    • 15 февраля, 2026
    • 10:21
    Шахрияр Мамедъяров завоевал победу в 1/4 финала чемпионата Азербайджана по шахматам

    В рамках чемпионата Азербайджана по шахматам проведены первые партии 1/4 финала.

    Как сообщили Report, символический первый ход в этом раунде сделал президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент Международной шахматной федерации Махир Мамедов.

    Рейтинговый фаворит соревнования Шахрияр Мамедъяров черными фигурами одержал победу над Ахмедом Ахмедзаде. В матчах Рауф Мамедов - Рид Самедов, Мухаммед Мурадлы - Эльтадж Сафарли, Айдын Сулейманлы - Ниджат Абасов зафиксированы ничьи.

    В женских соревнованиях Ульвия Фаталиева черными фигурами одолела Сабину Ибрагимову, Аян Аллахвердиева выиграла у Гюнай Мамедзаде, а Тюркан Мамедярова, игравшая белыми фигурами, победила Нармин Абдинову. Встреча Ханым Баладжаева - Гюльнар Мамедова завершилась ничьей.

    Отметим, что чемпионат завершится 22 февраля. Общий призовой фонд соревнования составляет 92 тысячи манатов.

    чемпионат Азербайджана шахматы
