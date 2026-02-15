Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Азербайджанский атлет взял серебро международного турнира в Казахстане

    Индивидуальные
    • 15 февраля, 2026
    • 09:55
    Азербайджанский атлет Исмаил Алиев успешно выступил на международном турнире в казахстанском городе Усть-Каменогорске.

    Как сообщает Report, спортсмен завоевал серебряную медаль XI Международного турнира по легкой атлетике на призы Ольги Рыпаковой

    И. Алиев отличился в толкании ядра, заняв второе место с результатом 16,58 метра.

    легкая атлетика толкание ядра Казахстан
    Azərbaycan atleti beynəlxalq turnirdə gümüş medal qazanıb
