Азербайджанский атлет взял серебро международного турнира в Казахстане
Индивидуальные
- 15 февраля, 2026
- 09:55
Азербайджанский атлет Исмаил Алиев успешно выступил на международном турнире в казахстанском городе Усть-Каменогорске.
Как сообщает Report, спортсмен завоевал серебряную медаль XI Международного турнира по легкой атлетике на призы Ольги Рыпаковой
И. Алиев отличился в толкании ядра, заняв второе место с результатом 16,58 метра.
