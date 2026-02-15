İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan atleti beynəlxalq turnirdə gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    • 15 fevral, 2026
    • 09:30
    Azərbaycan atleti beynəlxalq turnirdə gümüş medal qazanıb

    Azərbaycan atleti İsmail Əliyev Qazaxıstanın Ust-Kamenoqorsk şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirdə uğurlu çıxış edib.

    "Report"un məlumatına görə, idmançı XI. Olqa Ripakova mükafatı uğrunda yarışda gümüş medal qazanıb.

    İ. Əliyev Qış Dünya Turunun Gümüş səviyyəli turnirində nüvə itələmə növündə fərqlənib.

    O, 16,58 metr nəticə ilə ikinci yeri tutub.

    Nüvə itələmə Gümüş medal atlet

