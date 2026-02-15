Azərbaycan atleti beynəlxalq turnirdə gümüş medal qazanıb
Fərdi
- 15 fevral, 2026
- 09:30
Azərbaycan atleti İsmail Əliyev Qazaxıstanın Ust-Kamenoqorsk şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirdə uğurlu çıxış edib.
"Report"un məlumatına görə, idmançı XI. Olqa Ripakova mükafatı uğrunda yarışda gümüş medal qazanıb.
İ. Əliyev Qış Dünya Turunun Gümüş səviyyəli turnirində nüvə itələmə növündə fərqlənib.
O, 16,58 metr nəticə ilə ikinci yeri tutub.
Son xəbərlər
09:45
Yaponiyada gənc oğlan üç nəfəri bıçaqlayıb, onlardan biri ölübDigər ölkələr
09:44
Azərbaycan çempionatı: 1/4 final mərhələsi başlayıb, Şəhriyar Məmmədyarov qələbə qazanıbFərdi
09:30
Azərbaycan atleti beynəlxalq turnirdə gümüş medal qazanıbFərdi
09:11
Moskva bu il Astana ilə AES layihəsini rəsmiləşdirməyə ümid edirRegion
09:00
Premyer Liqa: "Neftçi" "Kəpəz"lə, "Sumqayıt" "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gələcəkFutbol
08:52
Kanada ilə Çin arasında münasibətlərdə yeni bir dövr başlayırDigər ölkələr
08:33
Rusiya səfiri Putinin Qazaxıstana səfərinə hazırlıqların aparıldığını açıqlayıbDigər ölkələr
08:19
Hava limanı istiqamətində hərəkətə qoyulan məhdudiyyət götürülüb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
08:15