    XXV Qış Olimpiya Oyunları: Norveç medal sıralamasında liderdir

    Komanda
    • 15 fevral, 2026
    • 10:02
    İtaliyanın Milan və Kortina-d'Ampetso şəhərlərində təşkil olunan XXV Qış Olimpiya Oyunlarının medal sıralamasında Norveç birinci pillədə qərarlaşıb.

    "Report"un məlumatına görə, sözügedən ölkə indiyədək olimpiadada 20 (10 qızıl, 3 gümüş, 7 bürünc) mükafat qazanıb.

    İtaliya (6 qızıl, 3 gümüş, 9 bürünc) ikinci, ABŞ isə (5 qızıl, 8 gümüş, 4 bürünc) üçüncü sıradadır.

    Bu gün həmçinin bir neçə növdə yarışlar baş tutacaq. Azərbaycanın dağ xizəkçisi Anastasiya Papatoma fevralın 18-də slalom növündə qüvvəsini sınayacaq. Yarışlar İtaliyanın məşhur dağ-xizək mərkəzi olan Kortina-d'Ampetsoda keçiriləcək.

    Daha əvvəl Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Vladimir Litvintsev qısa proqramda 63,63 xalla 29 idmançının mübarizəsində sonuncu yeri tutub və mübarizəni dayandırıb.

    Qeyd edək ki, XXV Qış Olimpiya Oyunlarına fevralın 22-də yekun vurulacaq.

    XXV Qış Olimpiya Oyunları Qış olimpiadası medal sıralaması
    Норвегия лидирует в медальном зачете зимней Олимпиады

