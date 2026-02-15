Норвегия лидирует в медальном зачете зимней Олимпиады
Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете XXV Зимних Олимпийских игр, проходящих в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Как сообщает Report, на данный момент в активе страны уже 20 медалей (10 золотых, 3 серебряных, 7 бронзовых)..
Италия с 18 медалями (6 золотых, 3 серебряных, 9 бронзовых) разместилась на втором месте, США с 17 медалями (5 золотых, 8 серебряных, 4 бронзовых) - на третьем.
Отметим, что 18 февраля азербайджанская горнолыжница Анастасия Папатома примет участие в соревнованиях по слалому в Кортина-д'Ампеццо.
Ранее азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев в короткой программе набрал 63,63 балла, заняв последнее место среди 29 спортсменов и выбыл из борьбы.
Отметим, что зимняя Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.
