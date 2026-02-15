Haber Global подготовил видеорепортаж об участии Ильхама Алиева в панельных дискуссиях в Мюнхене

Турецкий телеканал Haber Global подготовил видеорепортаж о выступлении президента Азербайджана Ильхама Алиева на панельных дискуссиях на тему "Политика открытых коридоров? Углубление Транскаспийского сотрудничества" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщает Report, в материале отражены главные тезисы главы государства относительно мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

В данном контексте президент Ильхам Алиев сообщил о решении всех проблем между двумя государствами и стабильности на границе.

Президент Азербайджана также заявил, что исключение Декларации о независимости из Конституции Армении является единственным предварительным условием для подписания мирного договора.

В видеоматериале также представлены комментарии главы нашего государства о перспективах Зангезурского коридора и проекта TRIPP, имеющих важное значение для тюркского мира.