    В регионе
    • 15 февраля, 2026
    • 16:43
    Haber Global подготовил видеорепортаж об участии Ильхама Алиева в панельных дискуссиях в Мюнхене

    Турецкий телеканал Haber Global подготовил видеорепортаж о выступлении президента Азербайджана Ильхама Алиева на панельных дискуссиях на тему "Политика открытых коридоров? Углубление Транскаспийского сотрудничества" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

    Как сообщает Report, в материале отражены главные тезисы главы государства относительно мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

    В данном контексте президент Ильхам Алиев сообщил о решении всех проблем между двумя государствами и стабильности на границе.

    Президент Азербайджана также заявил, что исключение Декларации о независимости из Конституции Армении является единственным предварительным условием для подписания мирного договора.

    В видеоматериале также представлены комментарии главы нашего государства о перспективах Зангезурского коридора и проекта TRIPP, имеющих важное значение для тюркского мира.

    Ильхам Алиев Haber Global Мюнхенская конференция по безопасности
    Видео
    "Haber Global" İlham Əliyevin Münxendə panel müzakirələrində iştirakı ilə bağlı videomaterial hazırlayıb
    Видео
    Haber Global prepares program about Ilham Aliyev's participation in panel discussions in Munich
    Ты - Король

