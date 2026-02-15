Украинские дроны поразили нефтяной терминал в Краснодарском крае

В ночь на 15 февраля украинские дроны поразили экспортный терминал нефти и нефтепродуктов "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ.

Как передает Report, об этом в своем телеграм-канале сообщил Генштаб Украины.

Согласно информации, операция была проведена 1-го отдельным центром СБС во взаимодействии с ССО и ГУР.

Объект специализируется на перевалке нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов из резервуарных парков для дальнейшей отгрузки морскими судами. Терминал обеспечивает функционирование экспортной инфраструктуры российской нефти и поддерживает логистические возможности Черноморского флота РФ. Близость к Крымскому мосту и Крыму усиливает его роль в тыловом обеспечении российской группировки в акватории Черного моря.

В результате атаки зафиксирована серия взрывов. Детальные результаты поражения уточняются. Кроме того, по данным Генштаба, в районе поселка Кача в Крыму успешно поражен ЗРК "Панцирь-С1".