    Украинские дроны поразили нефтяной терминал в Краснодарском крае

    • 15 февраля, 2026
    • 17:16
    Украинские дроны поразили нефтяной терминал в Краснодарском крае

    В ночь на 15 февраля украинские дроны поразили экспортный терминал нефти и нефтепродуктов "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ.

    Как передает Report, об этом в своем телеграм-канале сообщил Генштаб Украины.

    Согласно информации, операция была проведена 1-го отдельным центром СБС во взаимодействии с ССО и ГУР.

    Объект специализируется на перевалке нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов из резервуарных парков для дальнейшей отгрузки морскими судами. Терминал обеспечивает функционирование экспортной инфраструктуры российской нефти и поддерживает логистические возможности Черноморского флота РФ. Близость к Крымскому мосту и Крыму усиливает его роль в тыловом обеспечении российской группировки в акватории Черного моря.

    В результате атаки зафиксирована серия взрывов. Детальные результаты поражения уточняются. Кроме того, по данным Генштаба, в районе поселка Кача в Крыму успешно поражен ЗРК "Панцирь-С1".

    атака дронов нефтяной терминал Краснодарский край
