Ukrayna dronları Krasnodarda neft terminalını vurub

    Digər ölkələr
    • 15 fevral, 2026
    • 17:31
    Ukrayna dronları Rusiya Federasiyasının Krasnodar diyarında "Tamannefteqaz" neft və neft məhsullarının ixrac terminalını vurub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Baş Qərargahı öz "Telegram" kanalında məlumat yayıb.

    Məlumata görə, obyekt neft, neft məhsulları və mayeləşdirilmiş karbohidrogen qazlarının rezervuar parklarından dəniz gəmiləri ilə sonrakı yüklənməsi üçün köçürülməsində ixtisaslaşıb. Terminal Rusiya neftinin ixracını təmin edir və Qara dəniz donanmasının logistik imkanlarını dəstəkləyir. Krım körpüsünə yaxınlığı onun Rusiya ordusunun təminatındakı rolunu gücləndirir.

    Hücum nəticəsində bir sıra partlayışlar qeydə alınıb. Vurulmanın ətraflı nəticələri dəqiqləşdirilir. Bundan əlavə, Baş Qərargahın məlumatına görə, Krımda "Pantsir-S1" zenit raket kompleksi uğurla vurulub.

    Украинские дроны поразили нефтяной терминал в Краснодарском крае
    Terrorists kill 32 people, took hostages in western Nigeria

