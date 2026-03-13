Tramp: İranı İkinci dünya müharibəsindən bəri heç kimin yaşamadığı bir güclə vururuq
Digər ölkələr
- 13 mart, 2026
- 08:07
Amerika lideri Donald Tramp iddia edir ki, İkinci dünya müharibəsindən bəri heç bir ölkə İran qədər hücumuna məruz qalmayıb.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "Fox News"a verdiyi müsahibədə bildirib.
"Biz onların raketlərinin əksəriyyətini, bir çox dronlarını, raket və dron istehsalı müəssisələrini məhv etdik. Biz onları İkinci dünya müharibəsindən bəri heç kimin yaşamadığı bir güclə vururuq", - deyə o bildirib.
Fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıblar. Tehran da daxil olmaqla, İranın böyük şəhərlərinə zərbələr endirilir. Ağ Ev hücumu guya Tehrandan gələn raket və nüvə təhdidləri ilə əsaslandırıb.
