İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Tramp: İranı İkinci dünya müharibəsindən bəri heç kimin yaşamadığı bir güclə vururuq

    Digər ölkələr
    • 13 mart, 2026
    • 08:07
    Tramp: İranı İkinci dünya müharibəsindən bəri heç kimin yaşamadığı bir güclə vururuq

    Amerika lideri Donald Tramp iddia edir ki, İkinci dünya müharibəsindən bəri heç bir ölkə İran qədər hücumuna məruz qalmayıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "Fox News"a verdiyi müsahibədə bildirib.

    "Biz onların raketlərinin əksəriyyətini, bir çox dronlarını, raket və dron istehsalı müəssisələrini məhv etdik. Biz onları İkinci dünya müharibəsindən bəri heç kimin yaşamadığı bir güclə vururuq", - deyə o bildirib.

    Fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıblar. Tehran da daxil olmaqla, İranın böyük şəhərlərinə zərbələr endirilir. Ağ Ev hücumu guya Tehrandan gələn raket və nüvə təhdidləri ilə əsaslandırıb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Donald Tramp
    Трамп: Никто со Второй мировой не подвергался таким ударам, как Иран

    Son xəbərlər

    08:34

    Avstraliyalı yeniyetmələrin beşdə biri qadağadan sonra hələ də sosial mediadan istifadə edir

    Digər ölkələr
    08:15

    Bakıda 14 istiqamətdə tıxac müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    08:07

    Tramp: İranı İkinci dünya müharibəsindən bəri heç kimin yaşamadığı bir güclə vururuq

    Digər ölkələr
    07:45

    İsveç sanksiya siyahısında olan tankeri saxlayıb

    Digər ölkələr
    07:13

    Kuba Vatikanla danışıqlardan sonra 51 məhbusu azadlığa buraxıb

    Digər ölkələr
    06:42

    Binyamin Netanyahu: İranın nüvə alimləri öldürülüb

    Digər ölkələr
    06:08

    İraqdakı hərbi bazaya hücumda fransız hərbçi ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    05:53

    Politico: Neft qiymətləri ən azı bir neçə ay yüksək qala bilər

    Energetika
    05:18

    Efiopiyada daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində 107 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti