    Трамп: Никто со Второй мировой не подвергался таким ударам, как Иран

    • 13 марта, 2026
    • 08:09
    Трамп: Никто со Второй мировой не подвергался таким ударам, как Иран

    Ни одна страна со времен Второй мировой войны не подвергалась таким ударам, как сейчас Иран.

    Как передает Report, об этом Президент США Дональд Трамп сказал в интервью телеканалу Fox News.

    "Мы уничтожили большинство их ракет, мы уничтожили много дронов, мы уничтожили многие объекты по производству ракет и дронов. Мы бьем по ним с силой, которую не испытывал никто со времен Второй мировой войны", - заявил глава Белого дома.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

