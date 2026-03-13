İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İnfrastruktur
    • 13 mart, 2026
    • 08:15
    Bakıda 14 istiqamətdə tıxac müşahidə olunur

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    2. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

    3. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    4. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    5. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    6. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Ak. Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    7. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

    8. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    9. Aeroport şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

    10. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    11. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    12. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    13. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

    14. Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından "Qara Qarayev" metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

