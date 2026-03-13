На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта
- 13 марта, 2026
- 08:24
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
На ряде дорог Баку образовались пробки.
Как сообщает Report, об этом распространил информацию Центр интеллектуального управления транспортом.
Ситуация на дорогах в настоящее время:
-
Баку–Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";
-
улица Микаила Мушфига, от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея №20;
-
улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
-
улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
-
улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
-
улица Короглу Рагимова, от пересечения с улицей акад. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
-
Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";
-
1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
-
Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Короглу";
-
проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
-
проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
-
проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
-
улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
-
проспект Зии Буниятова, от района перед Бакинским олимпийским стадионом в направлении станции метро "Гара Гараев".