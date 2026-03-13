Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 13 марта, 2026
    • 08:24
    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

    На ряде дорог Баку образовались пробки.

    Как сообщает Report, об этом распространил информацию Центр интеллектуального управления транспортом.

    Ситуация на дорогах в настоящее время:

    1. Баку–Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";

    2. улица Микаила Мушфига, от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея №20;

    3. улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    4. улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    5. улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    6. улица Короглу Рагимова, от пересечения с улицей акад. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    7. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";

    8. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    9. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Короглу";

    10. проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    11. проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    12. проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    13. улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

    14. проспект Зии Буниятова, от района перед Бакинским олимпийским стадионом в направлении станции метро "Гара Гараев".

    Лента новостей