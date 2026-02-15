Военные США захватили находящийся под санкциями танкер Veronica III

Военные США захватили танкер Veronica III, который находится в американском санкционном списке из-за перевозки иранской нефти.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Министерство войны США (Минобороны).

Ведомство опубликовало видео с кадрами морской операции, отметив, что она прошла без "каких-либо инцидентов".

"Судно пыталось обойти карантин, введенный президентом [США Дональдом] Трампом, надеясь ускользнуть. Мы отследили его от Карибского моря до Индийского океана, сократили расстояние и остановили", - говорится в сообщении.