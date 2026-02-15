Военные США захватили находящийся под санкциями танкер Veronica III
- 15 февраля, 2026
- 16:50
Военные США захватили танкер Veronica III, который находится в американском санкционном списке из-за перевозки иранской нефти.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Министерство войны США (Минобороны).
Ведомство опубликовало видео с кадрами морской операции, отметив, что она прошла без "каких-либо инцидентов".
"Судно пыталось обойти карантин, введенный президентом [США Дональдом] Трампом, надеясь ускользнуть. Мы отследили его от Карибского моря до Индийского океана, сократили расстояние и остановили", - говорится в сообщении.
We defend the Homeland forward. Distance does not protect you.— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 15, 2026
Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Veronica III without incident in the INDOPACOM area of responsibility.
The vessel tried to defy President Trump’s… pic.twitter.com/Tran3cLR9g