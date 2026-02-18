Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В ООН представили опыт Азербайджана по модернизации аграрных систем

    18 февраля, 2026
    На специальной сессии Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) на тему "Трансформация агропродовольственных систем для того, чтобы никого не оставить позади" государствам-членам представили опыт Азербайджана в этой сфере.

    Как сообщает американское бюро Report, третий секретарь постоянного представительства Азербайджана при ООН Гамар Сафарова, выступая на сессии, отметила, что цифровые технологии и искусственный интеллект играют важную роль в трансформации агропродовольственных систем.

    Дипломат подчеркнула, что эти технологии повышают эффективность сельского хозяйства и создают новые возможности за счет снижения затрат на информацию, операции и мониторинг.

    В выступлении было отмечено, что Азербайджан проводит последовательную политику в направлении цифрового развития и модернизации агропродовольственных систем:

    "В рамках Стратегии развития цифровой экономики на 2026–2029 годы предусматривается внедрение консультационных услуг на основе искусственного интеллекта и интегрированных цифровых платформ. Цель - формирование конкурентоспособного человеческого капитала, стимулирование инноваций и превращение цифровизации в основную движущую силу экономического развития. Сельское хозяйство и агропродовольственный сектор определены как одна из четырех приоритетных сфер диверсификации экономики страны. В этом направлении принята стратегическая дорожная карта, и в 2019 году для фермеров была запущена информационная система "Электронное сельское хозяйство" (ЭКТИС). Платформа облегчает фермерам доступ к механизмам государственной поддержки и услугам".

    Г. Сафарова рассказала об опыте Азербайджана в этой сфере и отметила, что для того, чтобы фермеры и производители могли внедрять новые решения, важно обеспечить их навыками и ресурсами. Дипломат указала, что в мае 2025 года при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) был проведен четвертый Форум развития агробизнеса, который сыграл важную роль в качестве платформы для развития устойчивых агропродовольственных систем.

    Третий секретарь также обратила внимание на то, что на освобожденных территориях Азербайджана применяются подходы, основанные на цифровых технологиях, в направлении восстановления и развития сельского хозяйства.

    В заключение дипломат подчеркнула, что Азербайджан остается приверженным международному сотрудничеству в направлении продвижения инклюзивных, устойчивых и усиленных цифровыми возможностями агропродовольственных систем.

