İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    ABŞ sanksiyalar altında olan "Veronica III" tankerini ələ keçirib

    Digər ölkələr
    • 15 fevral, 2026
    • 18:35
    ABŞ sanksiyalar altında olan Veronica III tankerini ələ keçirib

    ABŞ hərbçiləri İran neftinin daşınmasına görə sanksiya siyahısında olan "Veronica III" tankerini ələ keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Müharibə Nazirliyi (Müdafiə Nazirliyi) "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    Qurum əməliyyatın insidentsiz həyata keçirildiyini qeyd edib.

    "Gəmi (ABŞ Prezidenti Donald – red.) Tramp tərəfindən tətbiq edilən məhdudiyyəti keçməyə, yayınmağa cəhd edib. Biz onu Karib dənizindən Hind okeanına qədər izlədik, məsafəni azaltdıq və dayandırdıq", - məlumatda deyilir.

    ABŞ İran nefti sanksiya
    Video
    Военные США захватили находящийся под санкциями танкер Veronica III

    Son xəbərlər

    18:43

    Azərbaycan-Serbiya sənədləri mübadilə olunub - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    18:35
    Video

    ABŞ sanksiyalar altında olan "Veronica III" tankerini ələ keçirib

    Digər ölkələr
    18:18

    İlham Əliyev: Azərbaycan Serbiyaya böyük həcmdə sərmayə qoymağa hazırdır

    Xarici siyasət
    18:14

    Azərbaycan Prezidenti: Serbiya iqtisadi cəhətdən uğurla inkişaf edir

    Xarici siyasət
    18:12

    Azərbaycan və Serbiya prezidentlərinin il ərzində qarşılıqlı səfərləri gözlənilir

    Xarici siyasət
    18:08
    Video

    Azərbaycan və Serbiya prezidentləri mətbuata bəyanatla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:06

    İlham Əliyev: Serbiyaya təbii qaz ixracının həcmi artırılacaq

    Xarici siyasət
    18:04

    Azərbaycan Prezidenti: Aleksandar Vuçiç dövlətçilik maraqlarını hər şeydən üstün tutur

    Xarici siyasət
    18:00

    Vuçiç: Serbiya və Azərbaycanda təhlükəsizlik ən yüksək səviyyədədir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti