ABŞ Hind okeanında daha bir tankeri ələ keçirib
Digər ölkələr
- 15 fevral, 2026
- 23:13
ABŞ Hind okeanında Karib hövzəsindən gələn daha bir tankeri ələ keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pentaqonun "X" sosial şəbəkəsində yayılmış bəyanatında deyilir.
Qeyd olunur ki, Amerika hərbçiləri ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Hind-Sakit Okean Komandanlığının məsuliyyət zonasında "Veronica III" gəmisini heç bir insident olmadan yoxlamaq, tutmaq və gəmiyə enmək üçün əməliyyat keçiriblər.
Pentaqon ABŞ Silahlı Qüvvələrinin tankeri Karib dənizindən Hind okeanına gedərkən təqib etdiyini açıqlayıb.
Bəyanatda ələ keçirilən gəmi ilə bağlı heç bir məlumat verilmir.
Son xəbərlər
23:13
ABŞ Hind okeanında daha bir tankeri ələ keçiribDigər ölkələr
22:45
Prezident İlham Əliyev Aleksandar Vuçiçlə görüşü ilə bağlı paylaşım edibXarici siyasət
22:39
Video
Vuçiç İlham Əliyevi təcrübəli dövlət xadimi və milli lider kimi qiymətləndiribXarici siyasət
22:28
Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsi başa çatıbFutbol
22:09
Video
Belqraddakı binalardan biri Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıbXarici siyasət
22:04
Serbiyanın "Politika" ictima-siyasi qəzetində Ağdam şəhəri haqqında məqalə dərc olunubMedia
21:47
Foto
Azərbaycan çempionatı: Üç şahmatçı yarımfinala yüksəlibFərdi
21:38
Foto
Azərbaycanın Mərakeşdəki səfiri Seneqalın hökumət üzvləri və mətbuat nümayəndələri ilə görüşübXarici siyasət
21:19
Foto
Video