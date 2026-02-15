İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Digər ölkələr
    • 15 fevral, 2026
    • 23:13
    ABŞ Hind okeanında daha bir tankeri ələ keçirib

    ABŞ Hind okeanında Karib hövzəsindən gələn daha bir tankeri ələ keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pentaqonun "X" sosial şəbəkəsində yayılmış bəyanatında deyilir.

    Qeyd olunur ki, Amerika hərbçiləri ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Hind-Sakit Okean Komandanlığının məsuliyyət zonasında "Veronica III" gəmisini heç bir insident olmadan yoxlamaq, tutmaq və gəmiyə enmək üçün əməliyyat keçiriblər.

    Pentaqon ABŞ Silahlı Qüvvələrinin tankeri Karib dənizindən Hind okeanına gedərkən təqib etdiyini açıqlayıb.

    Bəyanatda ələ keçirilən gəmi ilə bağlı heç bir məlumat verilmir.

    США перехватили еще один танкер в Индийском океане

