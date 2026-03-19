Xocavənd şəhərinə köç edən Rüstəm Talıbov: Orada işləyəcək, torpaqlarımızı dirçəldəcəyik
Daxili siyasət
- 19 mart, 2026
- 06:30
Gedib orada işləyəcək, torpaqlarımızı dirçəldəcəyik.
"Report" xəbər verir ki, bunu Xocavənd şəhərinə köç edən keçmiş məcburi köçkün Rüstəm Talıbov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
"Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə cansağlığı versin, Prezidentimizin canı sağ olsun", - deyə bildirən keçmiş məcburi köçkün sevincini onlara borclu olduqlarını vurğulayıb.
"Xocavəndin mərkəzində, inşallah, evimiz olacaq. Yurd-yuvamıza qayıtmağın sevincini yaşayırıq. Gedib orada işləyəcək, torpaqlarımızı dirçəldəcəyik", - R. Talıbov bildirib.
Son xəbərlər
07:03
Foto
Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları regionda gərginliyin azaldılmasının vacibliyini vurğulayıblarXarici siyasət
06:59
Ceyhun Bayramovla Hakan Fidan regiondakı təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblər - YENİLƏNİBXarici siyasət
06:33
Tramp: İsrailin İranın "Cənub Pars" yatağına hücumundan ABŞ-nin məlumatı olmayıbDigər ölkələr
06:31
Foto
Xocavənd şəhərinə və Xocalının Xanabad kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıbDaxili siyasət
06:30
Xocavənd şəhərinə köç edən Rüstəm Talıbov: Orada işləyəcək, torpaqlarımızı dirçəldəcəyikDaxili siyasət
06:23
Keçmiş məcburi köçkün: İllər sonra doğma yurdumuza - Xanabada qayıtmağın sevincini yaşayırıqDaxili siyasət
06:06
Foto
Azərbaycan daxil, 12 ölkənin rəsmiləri Ər-Riyadda regiondakı gərginliyi müzakirə edibXarici siyasət
05:41
KİV: Vaşinqton Yaxın Şərqə minlərlə hərbçi göndərmək variantlarını nəzərdən keçirirDigər ölkələr
05:04