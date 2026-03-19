Житель Ходжавенда: Мы возродим наши земли
Внутренняя политика
- 19 марта, 2026
- 07:25
Мы возвращаемся в Ходжавенд, мы возродим наши земли.
Как сообщает Report, об этом журналистам сказал бывший вынужденный переселенец Рустам Талыбов в преддверии возвращения в родной город.
"Да упокоит Всевышний души наших шехидов, ниспошлет здоровье нашим гази и хранит нашего президента", - сказал он, эту радость подарили именно они.
Напомним, что в город Ходжавенд и село Ханабад Ходжалинского района выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев.
