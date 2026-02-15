США перехватили еще один танкер в Индийском океане
- 15 февраля, 2026
- 19:27
США перехватили в Индийском океане еще один танкер, следовавший из Карибского бассейна.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Пентагона, размещенном в X.
В нем отмечается, что американские военные "без каких-либо происшествий провели операцию по досмотру, перехвату и высадке на борт судна Veronica III в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования ВС США". В Пентагоне заявили, что ВС США преследовали танкер по пути "из Карибского бассейна в Индийский океан". В заявлении не приводятся какие-либо подробности относительно перехваченного судна.
