США перехватили еще один танкер в Индийском океане

США перехватили в Индийском океане еще один танкер, следовавший из Карибского бассейна.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Пентагона, размещенном в X.

В нем отмечается, что американские военные "без каких-либо происшествий провели операцию по досмотру, перехвату и высадке на борт судна Veronica III в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования ВС США". В Пентагоне заявили, что ВС США преследовали танкер по пути "из Карибского бассейна в Индийский океан". В заявлении не приводятся какие-либо подробности относительно перехваченного судна.