    BƏƏ sahillərində mərmi ilə vurulan gəmidə yanğın baş verib

    • 19 mart, 2026
    • 07:47
    BƏƏ sahillərində mərmi ilə vurulan gəmidə yanğın baş verib

    Böyük Britaniya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin nəzdində fəaliyyət göstərən Dəniz Ticarət Əməliyyatları Mərkəzi (UKMTO) Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri sahilləri yaxınlığında mərmi ilə vurulması nəticəsində gəmidə yanğın baş verməsi barədə məlumat yayıb.

    "Report" xəbər verir ki, məlumat qurumun rəsmi saytında yerləşdirilib.

    İnsident əmirliyin Qor-Fəkkən şəhərindən 11 dəniz mili (təxminən 20 km) şərqdə qeydə alınıb.

    "UKMTO-ya daxil olan məlumata görə, gəmiyə naməlum mərmi dəyib və nəticədə göyərtədə yanğın başlayıb", – mərkəzin bəyanatında bildirilib.

    Zərərçəkənlər və ya dəyən ziyan barədə məlumat yoxdur.

    Yaxın Şərqdə eskalasiya ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Hörmüz boğazı
    UKMTO сообщил о пожаре на судне у берегов ОАЭ после попадания снаряда

