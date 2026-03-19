BƏƏ sahillərində mərmi ilə vurulan gəmidə yanğın baş verib
- 19 mart, 2026
- 07:47
Böyük Britaniya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin nəzdində fəaliyyət göstərən Dəniz Ticarət Əməliyyatları Mərkəzi (UKMTO) Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri sahilləri yaxınlığında mərmi ilə vurulması nəticəsində gəmidə yanğın baş verməsi barədə məlumat yayıb.
"Report" xəbər verir ki, məlumat qurumun rəsmi saytında yerləşdirilib.
İnsident əmirliyin Qor-Fəkkən şəhərindən 11 dəniz mili (təxminən 20 km) şərqdə qeydə alınıb.
"UKMTO-ya daxil olan məlumata görə, gəmiyə naməlum mərmi dəyib və nəticədə göyərtədə yanğın başlayıb", – mərkəzin bəyanatında bildirilib.
Zərərçəkənlər və ya dəyən ziyan barədə məlumat yoxdur.
Son xəbərlər
08:50
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.03.2026)Maliyyə
08:47
İranda yanvar iğtişaşlarında iştirak edən üç nəfər edam olunubRegion
08:34
Qətər Müdafiə Nazirliyi: Ras-Laffana zərbə İrandan endirilibDigər ölkələr
08:14
Foto
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunurİnfrastruktur
07:47
BƏƏ sahillərində mərmi ilə vurulan gəmidə yanğın baş veribDigər ölkələr
07:23
London birjasında "Brent" markalı neftin bareli 112 dollara qədər bahalaşıbEnergetika
07:03
Foto
Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları regionda gərginliyin azaldılmasının vacibliyini vurğulayıblarXarici siyasət
06:59
Ceyhun Bayramovla Hakan Fidan regiondakı təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblər - YENİLƏNİBXarici siyasət
06:33