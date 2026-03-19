    Azərbaycanı Barselonada keçiriləcək Dünya Seriyasında üç paraüzgüçü təmsil edəcək

    • 19 mart, 2026
    • 10:50
    Azərbaycanı Barselonada keçiriləcək Dünya Seriyasında üç paraüzgüçü təmsil edəcək

    İspaniyanın Barselona şəhərində paraüzgüçülük üzrə Dünya Seriyasının növbəti mərhələsi start götürür.

    "Report" Milli Paralimpiya Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, martın 19-dan 22-nə qədər davam edəcək yarışda Azərbaycanı üç idmançı təmsil edəcək.

    S12 kateqoriyasında Raman Salei, S10 kateqoriyasında isə yeniyetmə paraüzgüçülər Əli Vəliyev və Murad Məmmədov medallar uğrunda mübarizə aparacaqlar.

    Paralimpiyaçılarımız yarışa məşqçilər Fyodor Kirillov və Faiq Əsgərovun rəhbərliyi altında qatılıblar.

    Raman Salei Əli Vəliyev Murad Məmmədov Fyodor Kirillov Faiq Əsgərov Paraüzgüçülük üzrə Dünya Seriyası
    3 para swimmers to represent Azerbaijan at Para Swimming World Series

