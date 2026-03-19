    Əraqçi: Pentaqonun 200 milyard dollara ehtiyacı olduğu barədə məlumatlar aysberqin görünən tərəfidir

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Pentaqonun İrana qarşı əməliyyatın davam etdirilməsi üçün 200 milyard dollardan çox vəsait tələb etməsi barədə məlumatları şərh edib.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    A.Əraqçinin sözlərinə görə, səsləndirilən məbləğ nəzərdə tutulan xərclərin yalnız bir hissəsidir:

    "Bu 200 milyard dollar aysberqin yalnız görünən hissəsidir. Amerikalılar tezliklə ABŞ iqtisadiyyatına zərbə vura biləcək trilyonluq "İsrailin prioriteti vergisi" üçün bu ölkənin Baş naziri Benyamin Netanyahu və onun Konqresdəki tərəfdarlarına təşəkkür edə bilərlər".

    Qeyd edək ki, daha əvvəl "The Washington Post" qəzeti ABŞ Müharibə Nazirliyinin İrana qarşı hərbi əməliyyatı davam etdirmək üçün 200 milyard dollardan çox vəsaitin alınmasında təkid etdiyi barədə məlumat yaymışdı.

    Abbas Əraqçi ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Benyamin Netanyahu
    Арагчи назвал сообщения о нуждах Пентагона в $200 млрд лишь верхушкой айсберга
    Araghchi says Pentagon's $200B needs 'just tip of iceberg'

    11:49
    Foto

    Sayca beşinci KOB evi Gəncədə istifadəyə verilib

    Biznes
    11:44
    Foto

    Azərbaycan Badminton Federasiyası qadın və yeniyetmə məhkumlar üçün yarış keçirib

    Fərdi
    11:43
    Foto

    Bakıda Novruz şənliyi keçirilib

    Daxili siyasət
    11:43

    Hökumət üzvlərinin apreldə keçiriləcək vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb

    Daxili siyasət
    11:23

    "Araz-Naxçıvan"ın iki legionerinə milli komandalarından dəvət gəlib

    Futbol
    11:19

    İran BƏƏ-dən ABŞ-nin hücumlarına yardım etdiyinə görə təzminat tələb edir

    Digər ölkələr
    11:12
    Foto

    XRİTDX daha bir universitet ilə birgə laboratoriyalar yaradacaq

    İKT
    11:08

    Azərbaycanda sabahdan 11 günlük tətil başlayır

    Daxili siyasət
    11:07

    Əraqçi: Pentaqonun 200 milyard dollara ehtiyacı olduğu barədə məlumatlar aysberqin görünən tərəfidir

    Digər ölkələr
