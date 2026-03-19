Арагчи назвал сообщения о нуждах Пентагона в $200 млрд лишь верхушкой айсберга

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прокомментировал сообщения о том, что Пентагон запрашивает более $200 млрд на продолжение операции против Ирана.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, озвученная сумма - лишь часть предполагаемых расходов.

"Эти $200 млрд - лишь верхушка айсберга. Обычные американцы могут поблагодарить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его сторонников в Конгрессе за триллионный "налог на приоритет Израиля", который вскоре может ударить по экономике США", - отметил Арагчи.

Отметим, что ранее газета The Washington Post сообщила, что американское оборонное ведомство настаивает на получении свыше $200 млрд для продолжения военной кампании против Ирана.