UKMTO сообщил о пожаре на судне у берегов ОАЭ после попадания снаряда
- 19 марта, 2026
- 07:19
Британский координационный центр морских торговых перевозок (UKMTO), действующий при Военно-морских силах Великобритании, проинформировал о возгорании на борту судна вблизи побережья Объединенных Арабских Эмиратов в результате поражения снарядом.
Как сообщает Report, сведения размещены на официальном ресурсе ведомства.
Инцидент был зафиксирован на удалении 11 морских миль (около 20 км) к востоку от эмиратского города Хаур-Факкан.
"В UKMTO поступила информация о том, что в судно попал неидентифицированный снаряд, следствием чего стало возгорание на борту", - говорится в заявлении координационного центра.
Информации о пострадавших или причиненном ущербе нет.
