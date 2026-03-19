UKMTO сообщил о пожаре на судне у берегов ОАЭ после попадания снаряда

Британский координационный центр морских торговых перевозок (UKMTO), действующий при Военно-морских силах Великобритании, проинформировал о возгорании на борту судна вблизи побережья Объединенных Арабских Эмиратов в результате поражения снарядом.

Как сообщает Report, сведения размещены на официальном ресурсе ведомства.

Инцидент был зафиксирован на удалении 11 морских миль (около 20 км) к востоку от эмиратского города Хаур-Факкан.

"В UKMTO поступила информация о том, что в судно попал неидентифицированный снаряд, следствием чего стало возгорание на борту", - говорится в заявлении координационного центра.

Информации о пострадавших или причиненном ущербе нет.