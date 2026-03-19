Bu kredit "gəl-gəl" deyir! – "Expressbank"dan TƏKLİF
- 19 mart, 2026
- 10:43
"Expressbank" ASC bayramqabağı planlarını reallaşdırmaq istəyənlər üçün fürsət yaradır!
Bahar planları üçün maliyyə ehtiyaclarını rahat şəkildə qarşılamaq istəyən müştərilər sərfəli kampaniya şərtlərindən faydalana bilərlər.
Belə ki, kampaniya çərçivəsində 70 000 manata qədər nağd pul kreditini 60 aya qədər müddətdə, illik faiz dərəcəsinə 5 %-ə qədər endirimlə əldə etmək mümkündür. Həmçinin "Expressbank"dan nağd pul kreditini indi əldə edib əsas məbləğ üzrə ödənişə 2 ay sonra başlamaq olar.
Bununla yanaşı, "Expressbank" başqa bankdakı borc məbləğini bağlamaq istəyən müştərilərə də komissiyasız kredit təklif edir.
Həmçinin, "Expressbank"dan ilk dəfə kredit əldə edəcək şəxslər komissiya xərcindən azad olacaqlar.
Kampaniyanın müddəti məhduddur.
Yararlanmağa tələsin!
FİFD: min. 11.9 % - maks. 36.6 %
Komissiya: 0 – 3 %
"Expressbank" Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, Şirvan, Qusar, Xaçmaz və Lənkəranda olmaqla, 16 filialı ilə fəaliyyət göstərir. Bankın məhsul və xidmətləri ilə www.expressbank.az saytından, 132 Məlumat Mərkəzindən və yaxud Bankın "İnstagram", "Facebook", "LinkedIN" və "Telegram" sosial platformalarındakı rəsmi hesablarından tanış ola bilərsiniz.
"Expressbank" Azərbaycan Mərkəzi Bankının 30 dekabr 1992-ci il tarixində verdiyi №119 lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
Ünvan: Bakı şəhəri, Yusif Vəzir Çəmənzəminli küçəsi, 134C.