    Azərbaycanın İKT sektorunda 2 aylıq istehsalın həcmi açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sektorunda 393,1 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,2 % çoxdur.

    Təkcə fevralda isə bu sektorda 189 milyon manatlıq məhsul istehsal olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 5,6 % çoxdur.

    Bu ilin ilk 2 ayında sektorun Ümumi Daxili Məhsulda (ÜDM) payı 2,1 % təşkil edib.

    Xatırladaq ki, hesabat dövründə Azərbaycanda 18,47 milyard manatlıq və yaxud illik müqayisədə 0,3 % çox ÜDM istehsal olunub.

    Value of production in Azerbaijan's ICT sector nears AZN400 million

    Son xəbərlər

    11:49
    Foto

    Sayca beşinci KOB evi Gəncədə istifadəyə verilib

    Biznes
    11:44
    Foto

    Azərbaycan Badminton Federasiyası qadın və yeniyetmə məhkumlar üçün yarış keçirib

    Fərdi
    11:43
    Foto

    Bakıda Novruz şənliyi keçirilib

    Daxili siyasət
    11:43

    Hökumət üzvlərinin apreldə keçiriləcək vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb

    Daxili siyasət
    11:23

    "Araz-Naxçıvan"ın iki legionerinə milli komandalarından dəvət gəlib

    Futbol
    11:19

    İran BƏƏ-dən ABŞ-nin hücumlarına yardım etdiyinə görə təzminat tələb edir

    Digər ölkələr
    11:12
    Foto

    XRİTDX daha bir universitet ilə birgə laboratoriyalar yaradacaq

    İKT
    11:08

    Azərbaycanda sabahdan 11 günlük tətil başlayır

    Daxili siyasət
    11:07

    Əraqçi: Pentaqonun 200 milyard dollara ehtiyacı olduğu barədə məlumatlar aysberqin görünən tərəfidir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti