    London birjasında "Brent" markalı neftin bareli 112 dollara qədər bahalaşıb

    Energetika
    • 19 mart, 2026
    • 07:23
    London birjasında Brent markalı neftin bareli 112 dollara qədər bahalaşıb

    2026-cı ilin may ayında tədarük ediləcək "Brent" markalı neftin qiyməti Londonun ICE birjasında keçirilən hərraclar zamanı 2025-ci il martın 9-dan bəri ilk dəfə olaraq bir barel üçün 112 dollar həddinə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ticarət platformasının məlumatları sübit edir.

    Bakı vaxtı ilə saat 04:46-ya olan məlumata əsasən, xammalın qiyməti 8,21 faiz artım nümayiş etdirərək bir barel üçün 112 dollar səviyyəsində qərarlaşıb.

    Bakı vaxtı ilə 04:50-yə doğru yüksəliş dinamikası bir qədər zəifləyib və enerji daşıyıcısının qiyməti bir barel üçün 111,84 dollar (+8,06) təşkil edib.

    Daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp "neft bazarındakı qısamüddətli axsamaları yumşaltmaq" məqsədilə "Cons Qanunu"nun qüvvəsinin 60 gün müddətinə müvəqqəti dayandırılması haqqında qərar imzalayıb.

    "Cons Qanunu" tələb edir ki, ABŞ limanları arasında hərəkət edən istənilən yüklər yalnız Amerika istehsalı olan, milli bayraq altında üzən və ölkə vətəndaşlarından ibarət heyətə malik gəmilərlə çatdırılmalıdır.

    Баррель нефти Brent подорожал до 112 долларов на лондонской бирже

    Son xəbərlər

    07:47

    BƏƏ sahillərində mərmi ilə vurulan gəmidə yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    07:23

    London birjasında "Brent" markalı neftin bareli 112 dollara qədər bahalaşıb

    Energetika
    07:03
    Foto

    Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları regionda gərginliyin azaldılmasının vacibliyini vurğulayıblar

    Xarici siyasət
    06:59

    Ceyhun Bayramovla Hakan Fidan regiondakı təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    06:33

    Tramp: İsrailin İranın "Cənub Pars" yatağına hücumundan ABŞ-nin məlumatı olmayıb

    Digər ölkələr
    06:31
    Foto

    Xocavənd şəhərinə və Xocalının Xanabad kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb

    Daxili siyasət
    06:30

    Xocavənd şəhərinə köç edən Rüstəm Talıbov: Orada işləyəcək, torpaqlarımızı dirçəldəcəyik

    Daxili siyasət
    06:23

    Keçmiş məcburi köçkün: İllər sonra doğma yurdumuza - Xanabada qayıtmağın sevincini yaşayırıq

    Daxili siyasət
    06:06
    Foto

    Azərbaycan daxil, 12 ölkənin rəsmiləri Ər-Riyadda regiondakı gərginliyi müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti