Баррель нефти Brent подорожал до 112 долларов на лондонской бирже

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE впервые с 9 марта 2025 года достигла отметки 112 долларов за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Согласно информации на 04:46 по бакинскому времени, котировки сырья находились на уровне 112 долларов за баррель, продемонстрировав рост на 8,21 процента.

К 04:50 по Баку восходящая динамика немного ослабла, и цена энергоносителя составила 111,84 доллара за один баррель (+8,06).

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал решение о временной приостановке действия закона Джонса сроком на 60 дней для "смягчения краткосрочных сбоев на нефтяном рынке".

Закон Джонса предписывает, что любые грузы, следующие между портами США, должны доставляться только на судах американского производства, под национальным флагом и с командой, состоящей из граждан страны.