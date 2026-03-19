    Xocavənd şəhərinə və Xocalının Xanabad kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb

    Daxili siyasət
    • 19 mart, 2026
    • 06:31
    Xocavənd şəhərinə və Xocalının Xanabad kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb

    Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış çərçivəsində Xocavənd şəhərinə və Xocalı rayonunun Xanabad kəndinə köç karvanları yola salınıb.

    "Report" xəbər verir ki, köç edənlər ölkənin müxtəlif yerlərində, əsasən, yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

    Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 46 ailə (177 nəfər), Xanabad kəndinə isə 19 ailə (89) nəfər köçürülüb.

    Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.

    Xocavənd şəhərinə və Xocalının Xanabad kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb
    Xocavənd şəhərinə və Xocalının Xanabad kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb
    Xocavənd şəhərinə və Xocalının Xanabad kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb
    Xocavənd şəhərinə və Xocalının Xanabad kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb
    Xocavənd şəhərinə və Xocalının Xanabad kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb
    Xocavənd şəhərinə və Xocalının Xanabad kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb
    Xocavənd şəhərinə və Xocalının Xanabad kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb
    Xocavənd şəhərinə və Xocalının Xanabad kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb
    Xocavənd şəhərinə və Xocalının Xanabad kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb
    Xocavənd şəhərinə və Xocalının Xanabad kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb
    Xocavənd şəhərinə və Xocalının Xanabad kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb
    Xocavənd şəhərinə və Xocalının Xanabad kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb
    Xocavənd şəhərinə və Xocalının Xanabad kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb
    Xocavənd şəhərinə və Xocalının Xanabad kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb

    İlham Əliyev İşğaldan azad edilmiş ərazilər Böyük Qayıdış Köç karvanı Xocavənd şəhəri Xanabad kəndi
    В Ходжавенд и Ходжалы выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев

