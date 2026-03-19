    В Ходжавенд и Ходжалы выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев

    • 19 марта, 2026
    • 06:31
    В Ходжавенд и Ходжалы выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев

    В рамках инициированной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым госпрограммы "Великое возвращение" в город Ходжавенд и село Ханабад Ходжалинского района утром в четверг выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев.

    Как сообщает Report, эти лица ранее были временно расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях.

    На текущем этапе в Ходжавенд возвращаются 46 семей (177 человек), а в Ханабад - 19 (89 человек).

    В результате блестящей победы Азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

    Жители выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную Азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

    Великое возвращение село Ханабад Ходжалинский район
    Xocavənd şəhərinə və Xocalının Xanabad kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb
    07:11
    В Эр-Рияде состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Пакистана

    07:05

    Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили ситуацию с безопасностью в регионе - ОБНОВЛЕНО

    07:01

    Бывший вынужденный переселенец: Мы рады вернуться в Ханабад после стольких лет

    06:31
    В Ходжавенд и Ходжалы выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев

    06:28

    Трамп: США не знали об атаке Израиля на иранское месторождение Южный Парс

    06:14
    В Эр-Рияде представители 12 стран, включая Азербайджан, обсудили Ближний Восток

    05:46

    Баррель нефти Brent подорожал до 112 долларов на лондонской бирже

    05:07

    Иран повторно атаковал промышленную зону Рас-Лаффан в Катаре

    04:39

    СМИ: Вашингтон изучает варианты отправки тысяч военных на Ближний Восток

