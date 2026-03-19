Keçmiş məcburi köçkün: İllər sonra doğma yurdumuza - Xanabada qayıtmağın sevincini yaşayırıq
Daxili siyasət
- 19 mart, 2026
- 06:23
"Report" xəbər verir ki, bunu Xocalı rayonunun Xanabad kəndinə köç edən keçmiş məcburi köçkün Polad Səhliyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O bildirib ki, Xanabaddan 1992-ci ildə köç etmək məcburiyyətində qalıb.
"O vaxtı iki uşaqla kənddən çıxmışdıq, indi isə nəvələrimlə, ailəmlə geri qayıdırıq. Sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur", - P. Səhliyev qeyd edib.
Keçmiş məcburi köçkün torpaqların azadlığı uğrunda canaından keçən şəhidləri hörmətlə yad edib, qazilərə şəfa diləyib, Ali Baş Komandana cansağlığı arzulayıb.
