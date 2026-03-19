    Keçmiş məcburi köçkün: İllər sonra doğma yurdumuza - Xanabada qayıtmağın sevincini yaşayırıq

    Keçmiş məcburi köçkün: İllər sonra doğma yurdumuza - Xanabada qayıtmağın sevincini yaşayırıq

    İllər sonra doğma yurdumuza - Xanabada qayıtmağın sevincini yaşayırıq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Xocalı rayonunun Xanabad kəndinə köç edən keçmiş məcburi köçkün Polad Səhliyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O bildirib ki, Xanabaddan 1992-ci ildə köç etmək məcburiyyətində qalıb.

    "O vaxtı iki uşaqla kənddən çıxmışdıq, indi isə nəvələrimlə, ailəmlə geri qayıdırıq. Sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur", - P. Səhliyev qeyd edib.

    Keçmiş məcburi köçkün torpaqların azadlığı uğrunda canaından keçən şəhidləri hörmətlə yad edib, qazilərə şəfa diləyib, Ali Baş Komandana cansağlığı arzulayıb.

    Böyük Qayıdış Xanabad kəndi Növbəti köç karvanı
    Бывший вынужденный переселенец: Мы рады вернуться в Ханабад после стольких лет

    Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları regionda gərginliyin azaldılmasının vacibliyini vurğulayıblar

    Ceyhun Bayramovla Hakan Fidan regiondakı təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblər - YENİLƏNİB

    Tramp: İsrailin İranın "Cənub Pars" yatağına hücumundan ABŞ-nin məlumatı olmayıb

    Xocavənd şəhərinə və Xocalının Xanabad kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb

    Xocavənd şəhərinə köç edən Rüstəm Talıbov: Orada işləyəcək, torpaqlarımızı dirçəldəcəyik

    Azərbaycan daxil, 12 ölkənin rəsmiləri Ər-Riyadda regiondakı gərginliyi müzakirə edib

    KİV: Vaşinqton Yaxın Şərqə minlərlə hərbçi göndərmək variantlarını nəzərdən keçirir

    İran Ras-Laffandakı sənaye obyektlərinə yenidən zərbə endirib

