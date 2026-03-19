Бывший вынужденный переселенец: Мы рады вернуться в Ханабад после стольких лет

Бывший вынужденный переселенец из села Ханабад Ходжалинского района Полад Сахлиев поделился впечатлениями в преддверии возвращения на родную землю.

Как сообщает Report, в беседе с журналистами он рассказал, что был вынужден покинуть свой дом в 1992 году.

"Тогда я покинул родное село с двумя детьми, а теперь возвращаемся обратно с внуками, с семьей. Нашей радости нет предела", - сказал П. Сахлиев.

Он почтил память шехидов, отдавших свои жизни за освобождение азербайджанских земель, пожелал здоровья гази, которые под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева подарили бывшим вынужденным переселенцам достойно вернуться к родному очагу.

Напомним, что в город Ходжавенд и село Ханабад Ходжалинского района выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев.