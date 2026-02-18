В плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сыграны первые стыковые матчи

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Футбол
    • 18 февраля, 2026
    • 02:06
    В Лиге чемпионов УЕФА проведены первые стыковые матчи плей-офф.

    Как сообщает Report, в четырех играх было забито 15 голов.

    Стамбульский "Галатасарай" дома разгромил туринский "Ювентус", мадридский "Реал" в гостях обыграл лиссабонскую "Бенфику".

    Лига чемпионов УЕФА

    Плей-офф этап, первые матчи

    21:45. "Галатасарай" (Турция) - "Ювентус" (Италия) - 5:2

    00:00. "Бенфика" (Португалия) - "Реал" (Испания) - 0:1

    00:00. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Аталанта" (Италия) - 2:0

    00:00. "Монако" (Франция) - ПСЖ (Франция) - 2:3

    Отметим, что остальные матчи плей-офф этапа состоятся уже сегодня, ответные встречи пройдут через неделю.

