В плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сыграны первые стыковые матчи
Футбол
- 18 февраля, 2026
- 02:06
В Лиге чемпионов УЕФА проведены первые стыковые матчи плей-офф.
Как сообщает Report, в четырех играх было забито 15 голов.
Стамбульский "Галатасарай" дома разгромил туринский "Ювентус", мадридский "Реал" в гостях обыграл лиссабонскую "Бенфику".
Лига чемпионов УЕФА
Плей-офф этап, первые матчи
21:45. "Галатасарай" (Турция) - "Ювентус" (Италия) - 5:2
00:00. "Бенфика" (Португалия) - "Реал" (Испания) - 0:1
00:00. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Аталанта" (Италия) - 2:0
00:00. "Монако" (Франция) - ПСЖ (Франция) - 2:3
Отметим, что остальные матчи плей-офф этапа состоятся уже сегодня, ответные встречи пройдут через неделю.
