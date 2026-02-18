UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunları keçirilib
Futbol
- 18 fevral, 2026
- 02:06
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə start verilib.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib.
UEFA Çempionlar Liqası
Pley-off mərhələsi, ilk oyunlar
17 fevral
21:45. "Qalatasaray" (Türkiyə) - "Yuventus" (İtaliya) 5:2
00:00. "Benfika" (Portuqaliya) - "Real" (İspaniya) 0:1
00:00. "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Atalanta" (İtaliya) 2:0
00:00. "Monako" (Fransa) - PSJ (Fransa) 2:3
Qeyd edək ki, pley-off mərhələsinin digər oyunları bu gün baş tutacaq. Cavab qarşılaşmaları bir həftə sonra keçiriləcək.
Son xəbərlər
02:06
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunları keçirilibFutbol
01:41
Vens İranla müzakirələrdə ABŞ-nin "qırmızı xətt"ləri barədə danışıbDigər ölkələr
01:13
"Axios": ABŞ Yaxın Şərqə 50-dən çox qırıcı təyyarə yerləşdiribDigər ölkələr
00:57
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Ermənilər bura 1828-1829-cu illərdə İrandan köçürülüb"Daxili siyasət
00:36
Peru parlamenti yeni prezidenti fevralın 18-də seçəcəkDigər ölkələr
00:14
Ermənistandakı Aİ Monitorinq Missiyasına yeni rəhbər təyin edilibRegion
00:04
Zelenski: Ukrayna xalqı işğal olunmuş ərazilərin Rusiyada qalmasına razılıq verməyəcəkDigər ölkələr
23:59
Pezeşkian: Sosial bərabərsizliklə barışmaq qəbuledilməzdirRegion
23:48