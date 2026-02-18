İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Futbol
    • 18 fevral, 2026
    • 02:06
    UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunları keçirilib

    UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Pley-off mərhələsi, ilk oyunlar

    17 fevral

    21:45. "Qalatasaray" (Türkiyə) - "Yuventus" (İtaliya) 5:2

    00:00. "Benfika" (Portuqaliya) - "Real" (İspaniya) 0:1

    00:00. "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Atalanta" (İtaliya) 2:0

    00:00. "Monako" (Fransa) - PSJ (Fransa) 2:3

    Qeyd edək ki, pley-off mərhələsinin digər oyunları bu gün baş tutacaq. Cavab qarşılaşmaları bir həftə sonra keçiriləcək.

    UEFA Çempionlar Liqası Pley-off mərhələsi
    В плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сыграны первые стыковые матчи

