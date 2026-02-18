Politico: В Европе недовольны демократией

Более 50% европейских граждан недовольны тем, как работает демократия, а каждый пятый уже согласен на диктатуру в Европе.

Как передает Report, об этом написало европейское издание Politico со ссылкой на опрос общественного мнения AboutPeople, проведенный в четырех странах ЕС и в Великобритании.

По его итогам, "недовольны тем, как работает европейская демократия, но при этом поддерживают демократическую форму правления" 76% опрошенных в Греции, 68% во Франции, 66% в Румынии, 42% в Великобритании и 32% в Швеции.

В среднем 22% среди всех опрошенных заявили, что для них "диктатура предпочтительнее демократии", а более четверти - 26% заявили о готовности предоставить временные диктаторские полномочия "способному и эффективному" лидеру, если таковой появится в их стране, подразумевая под этим, что он "сможет ограничить демократические права и свободы, а также [официально] не будет подотчетен перед населением за свои действия".

На вопрос, каким институтам европейского общества люди больше доверяют, 43% участников опроса выразили доверие брюссельским институтам ЕС, 27% - официальным СМИ, а 24% - политическим партиям.