    Авианосец USS Gerald R. Ford вошел в зону ответственности Еврокомандования США

    Другие страны
    • 18 февраля, 2026
    • 03:17
    Авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford, направляющаяся из Карибского моря на Ближний Восток, вошла в зону ответственности Европейского командования ВС США.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на анонимный источник.

    "По состоянию на вторник, авианосец "Форд" и три сопровождающих его эсминца пересекли границу Южного командования США и вошли в воды Атлантического океана, находящиеся под контролем Европейского командования США", - говорится в сообщении.

    Авианосец сопровождают ракетные эсминцы USS Mahan, USS Thomas Hudner, USS Winston S. Churchill, USS Bainbridge и USS Stockdale, которые обеспечивают его ПВО и противолодочную оборону.

    На борту USS Gerald R. Ford размещены четыре эскадрильи боевых истребителей F/A-18E/F Super Hornet, а также самолеты радиоэлектронной борьбы и дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

    Ранее портал Axios сообщил, что США за последние 24 часа перебросили на Ближний Восток свыше 50 истребителей.

    Лента новостей