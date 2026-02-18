Авианосец USS Gerald R. Ford вошел в зону ответственности Еврокомандования США

Авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford, направляющаяся из Карибского моря на Ближний Восток, вошла в зону ответственности Европейского командования ВС США.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на анонимный источник.

"По состоянию на вторник, авианосец "Форд" и три сопровождающих его эсминца пересекли границу Южного командования США и вошли в воды Атлантического океана, находящиеся под контролем Европейского командования США", - говорится в сообщении.

Авианосец сопровождают ракетные эсминцы USS Mahan, USS Thomas Hudner, USS Winston S. Churchill, USS Bainbridge и USS Stockdale, которые обеспечивают его ПВО и противолодочную оборону.

На борту USS Gerald R. Ford размещены четыре эскадрильи боевых истребителей F/A-18E/F Super Hornet, а также самолеты радиоэлектронной борьбы и дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Ранее портал Axios сообщил, что США за последние 24 часа перебросили на Ближний Восток свыше 50 истребителей.