В Белграде началось заседание Совета стратегического партнерства Азербайджан-Сербия
Внешняя политика
- 15 февраля, 2026
- 16:49
В Белграде началось заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией.
Как сообщает балканское бюро Report, в заседании принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Сербии Александар Вучич.
