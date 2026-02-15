Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В результате израильских авиаударов в Газе погибли девять человек

    • 15 февраля, 2026
    • 16:41
    Девять палестинцев погибли в результате ударов израильских военно-воздушных сил (ВВС) по территории сектора Газа.

    Как передает Report, об этом 15 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на палестинскую гражданскую администрацию.

    По словам ее представителей, четыре человека погибли после удара по палаточному лагерю для перемещенных лиц, еще пять человек погибли в результате удара по Хан-Юнису.

    В свою очередь израильский чиновник заявил, что авиаудары последовали после нарушения палестинским движением ХАМАС режима прекращения огня.

    Согласно данным Министерства здравоохранения Газы, по меньшей мере 600 палестинцев были убиты в результате израильских ударов с момента начала прекращения огня в анклаве.

    израильские удары сектор Газа погибшие
