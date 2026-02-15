"Bavariya" "Qalatasaray"ın futbolçusu ilə maraqlanır
Futbol
- 15 fevral, 2026
- 10:27
Türkiyənin "Qalatasaray" klubunun və Nigeriya millisinin futbolçusu Viktor Osimhen karyerasını Almaniyada davam etdirə bilər.
"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, "Bavariya" hücumçu ilə maraqlanır.
Afrikalı forvard Münxen təmsilçisinin izlədiyi oyunçulardan biridir. Almaniya çempionunun növbəti transfer dönəmində Osimhen üçün təklif göndərəcəyi gözlənilir.
Qeyd edək ki, nigeriyalı futbolçu cari mövsüm "Qalatasaray" forması ilə 22 matçda 15 qol və 9 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
